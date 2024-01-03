GLOBAL Wednesday｜美股新術語！FOMO之後JOMO成新主流？｜新能源車排名洗牌潮｜虛幣減半在即 推升神力同減半？

嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

聯邦公開市場委員會(FOMC)今晚(3日)將公布上月議息會議紀錄，市場對美國減息預期持續波動，刺激10年期債息最多升11.9個基點至3.976厘，美匯指數亦顯著回升，突破102水平。市場預料聯儲局未必會在今年3月就開展減息之旅，美股在此之前或維持鐘擺波動？「一月效應」的參考性或者已不及以往？感恩節﹑聖誕及新年假期過後，出現「Post-Holiday Slump」的風險又有多高？美股市場去年被「FOMO(Fear Of Missing Out)」主導，今年將迎來減息周期，又會否轉為由「JOMO(Joy Fear Of Missing Out)」主導？新能源車企陸續公布去年第四季及全年交付量，比亞迪(BYD)上季開車追上特斯拉(TSLA)，惟全年計特斯拉就仍力保不失；現時比亞迪是否已具備挑戰全年車銷冠軍的條件？希少同時會分析同業其他新業務的發展潛力及風險。比特幣(BTC)預計今年4月將第四次減半(halving)，但市場不確定性增加下，減半對比特幣價格的推升作用難及以往？

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