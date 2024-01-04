比比星期四｜恒指三連跌陷困局 內地需求低迷出招可期？｜內需股跑輸 春節因素難抵消費降級？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美聯儲局公布12月議息紀錄，顯示對減息時機態度審慎，美國十年債息曾重越4厘，隔晚美股三大指數下跌，恒指受累連跌第三日，今早高開26點後隨即倒跌。港股踏入2024年反彈乏力，為仍未鰥力？現階段仍難言睇好？內地服務業增長動力持續改善，去年12月財新中國服務業PMI升至52.9，較11月升1.4個百分點，為近5個月來最高。不過早前公布的財新PMI數據，與除夕日公布的官方製造業PMI差距擴大，官方數據仍反映需求低迷，預期今年寬鬆貨幣政策將會持續？人行降準有期？內地消費相關股普跌，其中體品股沽壓沉重，花旗料安踏(02020)今年盈利或受壓，安踏曾創52周新低。內地春節臨近，原為消費品的旺季，惟消費降級風氣影響，加上去庫存壓力，體品股短線仍難轉勢？

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