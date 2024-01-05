  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

05/01/2024

普通話Friday｜傳比特幣現貨ETF不獲批，惟3月迎來「減半」，突破10萬在望？

#比特幣 #港股 #虛擬貨幣 #Web3 #hot talk 1點鐘 #分析 #金融科技 #任駿菲 #潘渡投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：潘渡投資有限公司行政總裁兼董事　任駿菲

 

　　美國證監會將於1月份就是否批准發行比特幣現貨ETF作出決定，近日市場傳言，美國證監會將會否決所有比特幣現貨ETF的申請，主要原因是認為相關產品未能達到證監會的法規。消息導致比特幣在本周三(3日)紐約開市前，由最高45559美元水平跌至最低40499美元，最大跌幅超過11%，其後雖然反彈，惟受制44800美元，今早曾失守43000美元。若然不獲批，比特幣會展開大型調整浪嗎？比特幣大約在3月份再次「減半」，從過去三次減半後，比特幣皆大幅上升，這次也不會例外，突破10萬在望？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/KWKpkBfXXBw

 

►把時間軸拉到01:48開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#比特幣 #港股 #虛擬貨幣 #Web3 #hot talk 1點鐘 #分析 #金融科技 #任駿菲 #潘渡投資

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk