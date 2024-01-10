GLOBAL Wednesday｜市場激進押注儲局減息 美股仍可「牛」至2024年？｜比特幣現貨ETF獲批在即 BTC最後上車機會？

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

過去數月市場不斷對美國減息憧憬升溫，甚至有人預期今年3月美國聯儲局即啟動減息，全年減息6次，市場的理據是什麼？美國財長耶倫早前稱美國經濟已實現軟著陸，或為企業盈利和股市帶來支持。在市場樂觀情緒加持下，美國股市形勢一片大好，標普500指數上破4700點水平，瑞銀財富管理的美股主管David Lefkowitz調高標指今年底目標，由原本4700點升至5000點，意味較周一收市有約5%上升空間，美股「牛市」真的可以延續至2024年？一旦出現回調，最快會在第一季出現？美國證交會(SEC)稍早時社交媒體X上的賬號受到黑客攻擊，宣布比特幣ETF獲批准，發言人其後澄清為不實消息。消息一度令比特幣(BTC)價格由高位超過4.79萬美元急速跳水，一度跌破4.6萬美元關，回落到4.56萬美元下方。事件反映市場對ETF獲批充滿期望，一旦獲批將推高BTC至什麼水平？適逢今年比特幣減半(Halving)，想捕捉升勢買BTC仍為首選？

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