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12/01/2024

hot talk 1點鐘｜比特幣現貨ETF今年料獲過百億美金追捧｜美股有望受惠聯儲局年內減息

#美國聯儲局 #比特幣ETF #龔偉廷 #通脹 #美股 #比特幣 #hot talk 1點鐘 #CPI #減息
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嘉賓：潘渡投資有限公司首席投資官　龔偉

 

　　美國證交會終於批准比特幣現貨ETF上市，11隻獲批的比特幣現貨ETF昨天（11日）開始交易，合計成交金額超過46億美元，分析預料比特幣ETF的需求將會很強勁。另一方面，昨天美國勞工部公布，12月CPI按年上升3.4%，升幅大過預期的3.2%及11月份的3.1%，核心CPI按年升幅則由4%輕微放緩至3.9%，數據令市場對聯儲局在3月份減息的預期降溫，美股三大指數急跌後逐步收復失地，收市變動不變。然而，聯儲局已暗示年內將會合共減息75基點，美股仍然有望受惠利率下調？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/UHkZwDP1yTQ

 

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