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15/01/2024

FX MONDAY｜聯儲局減息揣測大不同 美滙何去何從？｜日圓升值在望 「唱錢」要快手？

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嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

 

　　美國聯儲局會否減息，端視通脹與經濟表現，通脹已經有明顯回落勢頭，不過去年12月最終需求生產物價指數（PPI）意外下滑，美聯儲局減息可能性重新扳升，有聯儲官員警告，有必要維持利率不變至少到今年夏季，以防範物價再度走高。美國延遲減息既可能性有無因為經濟數據而提高？市場普遍預期今年減息6、7次，與聯儲局所估算的3次相去甚遠，反映投資者仍過分樂觀？對美債息、美滙指數帶來什麼影響？日圓兌美元匯率近日在143至146價格間擺盪，與2023年年底的1美元兌141日圓價格相比是再度貶值。有「日圓先生」之稱的日本前財務官榊原英資表示，日圓今年將開始升值，預估可能將升至1美元兌130左右價位（即每百日圓兌港元為6算），有出遊打算的朋友「唱錢」要快手？不過實際上日本目前通脹已回落，加上外圍不久後將開始減息，屆時日本還會有動機收水嗎？日圓走強會否導致以出口導向的企業陷入低迷？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/F0phFuVoc0k

 

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