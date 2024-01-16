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16/01/2024

KK星期二｜恒指失萬六 逾百股「一鑊熟」！｜軍用AI潛力大 風險仲大？｜插底股份逐隻捉

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股弱勢未止，恒指今早低開186點後跌幅續擴大，近中午更失守萬六關，最終半日收跌311點，報15904點，跌市下成交仍淡，僅得404.71億元。港股弱股數不盡，早市有逾百隻股份下穿52周低位，當中不乏多隻藍籌股。上至內房﹑下至內需都無一倖免！內地三頭馬車數據公布在即，惟市場普遍對數據期望不高，市場失望情緒充斥下，港股尋底之旅仍有漫漫長路？科技股龍頭騰訊(00700)亦被大行看淡其遊戲及廣告業務收入，或反映官方打壓之舉影響深遠？同業要生存恐面對更大困難？同屬科技股的百度(09888)再次澄清與軍方沒聯繫後今回升，惟未收復上日（15日）逾一成跌幅；為何市場如此抗拒百度發展軍用AI？發展軍用AI的風險大於機遇？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Hb9OSGqn1oE

 

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