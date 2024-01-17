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17/01/2024

GLOBAL Wednesday｜減息步伐未明市場仍樂觀 美股回調醞釀中？｜2024年買美股 七雄仍然係首選？｜比特幣投資攻略

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嘉賓：大數據平台DataLouder創辦人　陳刀仔

 

　　美國經濟數據並未提供任何明確的跡象，加上再有聯儲局官員表示不急於減息，加劇了市場的波動性和不確定性，美國10年期債息重上4厘，隔晚美股全線下挫。若聯儲局將減息步伐推遲至年中甚至第三季，對美股而言是利好訊號？美股七雄去年大獲全勝，不過部分PE已經升至32倍以上，今年仍為投資首選？表現或無上年亮麗？隨著美國首批現貨比特幣ETF產品上周四上市交易，比特幣(BTC)短暫觸及49000美元以上的兩年高位後迅速回落，本同一度回落至41500美元水平，皆因資金從Grayscale Bitcoin Trust轉至新ETF？新上市ETF對比特幣造成多大影響？專家相信，比特幣短期內受到獲利拋售壓力的影響，但鑑於美國國債收益率較低以及市場對聯儲會提前降息的樂觀前景，其下行風險可能有限。比特幣價格短線跳水，反提供入場機會？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/2vqSBIvoFHw

 

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