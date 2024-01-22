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22/01/2024

FX MONDAY｜大選年減息進程難料？｜日央行調整YCC與否成日圓(JPY)走勢關鍵！｜跟進歐元區經濟前景

#聯儲局 #減息 #美匯指數 #DXY #YCC #日圓 #JPY #歐元區 #EUR #FXMONDAY #外匯 #直播 #文錦輝 #艾德金融 #hot talk 1點鐘
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嘉賓：艾德金融投資策略總監 文錦輝

 

　　美國聯儲局官員對減息取態及口風均指向拖慢減息，惟以現時市場條件而言，又能承受到拖慢減息進度的負面影響嗎？美國總統大選又會如何左右聯儲局官員的減息時間表？若「特朗普效應」應驗，即使聯儲局今年減息亦無礙美匯指數（DXY）續強勢？變相其他非美貨幣今年仍難有反彈條件？日本央行（BOJ）明日（23日）將公布最新指標利率，市場關注日央行會否退出負利率政策。然而，日本近兩個月通脹持續放緩，現時暫未具備結束超寬鬆貨幣政策的條件？日圓（JPY）或要等到春季薪酬談判結果出爐後方有機會好轉？至於按季區內生產總額（GDP）錄負增長的歐元區，減息迫切性或較美國高？若急速減息，對本身已持續疲弱的歐洲經濟而言，會是起死回生的契機﹑或下進一步拖挎經濟的最後一根稻草？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=ZqH0ZjI6_y4&ab

 

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