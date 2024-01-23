KK星期二｜傳國家隊入市 對港股未必係好消息？| 分析內房最新情況 | 美股續破頂 業績期部署策略

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

恒指今早高開77點，接近十時左右，突然傳出內地政府為加大中長期資金入市力度，投放兩萬億人民幣救市，消息刺激港股十分鐘內突然飆升逾500點，一度高見15472點。根據過往匯金入市的統計，國家隊出手僅為短期利好作用，並不等於見底訊號，這次會否有例外？中資券商股罕見地齊升，半日升勢僅屬救市傳聞利好？惟內地股市本已跌至低位，即使單日資金追捧亦難言行業氣氛已好轉？中資相關股份今早表現相對亮眼，當中內房板塊更有力為表現較好的藍籌首五名。滙證點名潤地 (01109)等國企內房已遭過分拋售﹑大摩則料潤地股價未來30天有高機率上升，原因何在？即使有大行唱好內房短線走勢，中長線的財困壓力一日未排解﹑一日都難有獲利空間？外圍美股續強勢，AH股即使單日轉向但市場信心仍未完全恢復，投資美股強勢股或更值博？

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