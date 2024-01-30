KK星期二｜港股再回調 內地政策憧憬已基本消化？｜比亞迪盈喜後不升反跌｜恒大清盤對內房板塊影響

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

受內地股市走弱拖累，恒指今早低開約180點，一開市已經失守萬六關，其後最多插過400點。現水平已出現阻力？短期反彈已經完結？比亞迪(01211)預告去年盈利最多增加86%，賺290億至310億元人民幣，去年新能源車銷量再創新高，主要因為擴大規模和生產成本的控制，但股價不升反跌，早段最多跌近7%，皆因盈利增長低過預期？早前行業龍頭之一的TESLA季績亦差過預期，反映新能源車行業受銷售放緩及價格戰拖累？擾攘多時的中國恒大(03333)清盤聆訊終於告一段落，周一早上在香港高等法院聆訊，法官決定向恒大頒令清盤，不過恒大昨日的清盤消息，並未影響大部分內房股走勢市場，對恒大清盤早有預期？對大市及內房板塊影響有幾大？

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