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07/02/2024

GLOBAL Wednesday｜聯儲局減息幅度或少於預期 利淡美股？｜美股七雄升勢陸續見頂？｜Meta派息兼回購有驚喜

#美國經濟 #Meta #聯儲局 #減息 #標指 #美股七雄 #AAPL #黃偉康 #hot talk 1點鐘 #TSLA
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嘉賓： 資深財經分析師 黃偉康

 

　　FED WATCH利率期貨反映，市場普遍預期聯儲局至今年年底減息幅度有1.25厘，利率將回落至4厘水平，美國經濟衰退可能性微乎其微，央行放鬆政策的力度，有機會較市場預期溫和？花旗策略員指，納指100指數期貨持倉顯示，投資者一面倒押注科技股進一步上升，一旦科技股爆發拋售潮，勢觸發更大規模跌市，近期美國股市屢創新高，主要靠「美股七雄」支持，惟相關股份升勢將見頂？有貨投資者開始要逐步減持？Meta上季淨利潤按年升2倍至140億美元，廣告業務表現都好標青，收入按年升25%至401億美元，高於市場預期，更宣布派每股0.5美元股息，及回購500億美元股票，今次業績有驚喜？派股息同回購可提高資本回報率，吸引新的市場資金？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Xz0EpBrzHvU

 

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