GLOBAL Wednesday｜聯儲局減息幅度或少於預期 利淡美股？｜美股七雄升勢陸續見頂？｜Meta派息兼回購有驚喜

嘉賓： 資深財經分析師 黃偉康

FED WATCH利率期貨反映，市場普遍預期聯儲局至今年年底減息幅度有1.25厘，利率將回落至4厘水平，美國經濟衰退可能性微乎其微，央行放鬆政策的力度，有機會較市場預期溫和？花旗策略員指，納指100指數期貨持倉顯示，投資者一面倒押注科技股進一步上升，一旦科技股爆發拋售潮，勢觸發更大規模跌市，近期美國股市屢創新高，主要靠「美股七雄」支持，惟相關股份升勢將見頂？有貨投資者開始要逐步減持？Meta上季淨利潤按年升2倍至140億美元，廣告業務表現都好標青，收入按年升25%至401億美元，高於市場預期，更宣布派每股0.5美元股息，及回購500億美元股票，今次業績有驚喜？派股息同回購可提高資本回報率，吸引新的市場資金？

影片網址：https://youtube.com/live/Xz0EpBrzHvU

►把時間軸拉到01:12開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8