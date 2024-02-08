比比星期四｜內地連續四個月通縮 港股回吐失萬六關｜懶理大額回購 阿里績後挫7%

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

內地連續4個月錄得通縮，國家統計局公布，2024年1月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.8%，連續4個月為負數，意味仍處於通縮區間，而且低於預期的跌0.5%，並創出2009年以來最大的CPI跌幅。各類消費品之中，豬肉價格繼續是跌幅最大的商品分類，1月價格按年跌17.3%，鮮菜1月價格按年跌12.7%，數據反映在春節假期因素帶動下，內地消費仍疲弱，節後有改善的可能性嗎？阿里巴巴09988)上季收入按年增5%；經調整純利479.51億元人民幣，符合市場預期。集團宣布加碼股份回購計劃250億美元。不過阿里美股坐過山車，收市仍挫近6%，港股衝高後亦步美股後塵失守70元關口。今次財報有何重點需要關注？投資者績後應該怎部署？在內地經營肯德基及必勝客等餐廳的百勝中國(09987)去年第四季多賺83.01%，遠勝市場預期之餘，每股派息更增至0.16美元。集團隨即宣布今年12.5億美元回購計劃以及擴張大計，刺激股價昨日早段飆至371.4元的3個月盤中新高，不過今日早段隨市回吐逾半成，利好因素已在上日反映？

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