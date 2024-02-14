GLOBAL Wednesday｜1月通脹降溫速度緩慢 加注美股定減持？ARM回調20% 追入風險高？比特幣ETF買得過

嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

美國1月核心消費物價指數(CPI)按月升0.4%，為8個月以來最大升幅，美國通脹降溫速度較市場為低，惟早前非農就業數據、平均時薪等早有啟示？數據公布後，利率期貨顯示，5月美聯儲局減息機會率減少至一半，5月議息會議前仍有三次通脹數據公布，目前仍難以預測減息時間表？隔晚英國晶片涉及巨頭ARM(ARM)下挫20%，近日因業績預測以及與輝達(NVDA)傳來合作消息而股價急升，股價回調屬健康調整？惟估值高於輝達數倍並不合理？比特幣(BTC)終止7連升，4月減半之前能否突破高位？趁回調可吸納相關ETF？

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