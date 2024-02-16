hot talk 1點鐘｜樓價續跌難挾高 轉角市道幾時到？汪敦敬樂觀睇港樓

嘉賓：祥益地產總裁 汪敦敬博士

本地股樓雙殺，市場氣氛一片慘淡，惟祥益地產總裁汪敦敬博士仍對龍年樓市抱審慎樂觀態取。他相信現時市道較淡僅屬短暫負面情緒影響，要只要負面情緒一過﹑港樓必能重拾聲勢；加上港府推新移民計劃吸專才來港發展，料提升未來房屋需求。然而，現時要提振投資者買樓信心仍欠政府助力，汪博士又有何建議？與內地樓市相比，港樓競爭力仍在嗎？一按即看汪博士龍年港樓分析！

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