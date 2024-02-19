FX MONDAY｜聯儲局上演「鷹鴿大戰」 減息時間表仍未明朗？｜日本GDP被德國超越 日圓下挫關注干預風險

嘉賓：連連STAR FX總經理 陳欣

美國1月份CPI和PPI先後報出明顯高過分析員預期的數字，突顯出通脹的黏性，同時 撲滅了市場對近期減息的希望。期貨市場價格隱含今年資金預期政策利率下降至83點，非常接近美聯儲局點陣圖所預測的75點，比起今年初預估的150點減息出現大幅調整。市場對通脹擔心再度升溫、美債息升，美元升，美股跌。在核心通脹仍具黏性、就業市場未明顯轉弱的情況下，美聯儲息口仍然難言轉向？在美國延遲減息的刺激下，美元指數上揚，仍有多少上望空間？日本經濟爆冷連續兩季收縮，陷入技術性衰退，對日本央行結束負利率政策有一定影響，係咪愈遲結束負利率政策，對日圓愈不利？不過日圓未見進一步轉弱，仍然在149-150水平徘徊，是否需要擔心日央行會出手干預匯價？

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