KK星期二｜內地史上最大「降息」幅度 惟股市唔爭氣？| 比亞迪掀減價潮 VS 小鵬望做行業第一

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

人民銀行下調五年期貸款市場報價利率(LPR)0.25厘至3.95厘，為史上最大「降息」幅度，亦大幅超出市場預期，降低首套房貸成本有望提振樓市需求？另一邊廂，人行已經連續三日淨回籠資金，是日回籠規模達2980億元人民幣，如何解讀人行操作？比亞迪(01211)下調旗下秦plus EV及hybrid EV兩款車型售價，最低入場費為8萬元，五菱、哪吒等同樣決定下調自身車款的售價，新一輪的汽車減價戰即將展開？小鵬(09868)汽車CEO向內部員工發開工信，提出今年業績要翻倍，並於短時間內，把品牌及行銷做到業界第一，目標會否過分樂觀？

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