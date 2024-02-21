GLOBAL Wednesday｜美國減息時間表一拖再拖？｜全球關注NVDA今晚放榜 小心期望落空！

嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

美股假期後表現乏力，市場對聯儲局提早減息的憧憬降低，隔晚美股三大指數向下。市場關注聯儲局本周將發表上月議息會議紀錄，或會為減息時間表帶來更明確啟示。然而市場數據卻預視美國恐進一步推遲減息，以美國現時經濟狀況而言，推遲減息弊多於利？今晚(21日)將放榜的重磅芯片股英偉達(NVDA)績前已連插三日，是市場「Fear of Missing Out」(FOMO)情緒影響下導致投資者提前套現鎖利﹑或是受同業競爭加劇所拖累？3月中旬的GPU技術大會(GTC)又能為NVDA帶來新一波升浪嗎？惟內地多家大型科企紛紛表態轉向國產芯片，NVDA若失內地市場，對整體發展及收入會有甚麼影響？

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