KK星期二｜理想股價曾飆兩成 小心獲利回吐？｜比亞迪推新車兼減價 「兩條腿走路」方針可取？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

理想(02015)去年經調整淨利潤120.9億人民幣，收入升1.7倍，單計第四季，經調整淨利潤約45億元人民幣，按年增長3.7倍，全年毛利率增至22.2%，自由現金流逾146億，股價早段最多飆升兩成，反映市場對業績滿意，不過目前內地車企正處於價格戰，理想未來幾季可否保持大幅增長？股價升勢過急，短線獲利回吐機會大？另外，管理層擬集中火力發展中高檔次車型，策略方針上可取？龍頭比亞迪(01211)則打算同時擴大高端及低端市場份額，實現「兩條腿走路」，近日發布純電性能超跑「仰望U9」，上市價為168萬元人民幣，將成歷來推出最貴的車款，DM-i車型及EV車型打入7萬及10萬元區間，價格對撼市場主流燃油車，惟大包圍方針令集團定位模糊？2月銷售表現將出爐，股價可憧憬有一波炒作嗎？

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