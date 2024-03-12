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12/03/2024

KK星期二｜萬科債務談判遇阻 國資背景亦難救？｜鋰電股升勢已完？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　恒指今早再度挑戰100天線(約16637點)，但四條平均線匯聚，不排除只是假突破？短線走勢方向未明確？內房再傳出債務問題，作為內地第二大地產商，萬科(02202)非標債務可能爆煲，穆迪隨即撤銷萬科「Baa3」發行人評級，《路透》引述消息指，監管部門曾經就萬科債務問題，要求大型銀行加強融資支持，以及非標準債務持有人，與萬科協商債務展期等，但實際進展不太順利，萬科將面臨還款高峰期，有國資背景亦難救？寧德時代(深:300750)近日升勢顯著，連帶港股電池股上日向上，大行對行業睇法都傾向正面，不過贛鋒鋰業(01772)、天齊鋰業(09696) ，繼上日飆升後，今日早段升幅明顯收窄，甚至回吐，短暫升勢已完？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/R1uEjaynoF4

 

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