GLOBAL Wednesday｜美國年內減息「3」變「2」？ | NVDA拆股機會有幾高？| 甲骨文Q3業績有驚喜

嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

美國2月CPI以及核心CPI按年升幅超預期，市場關注下周聯儲局點陣圖對減息預期的改變，屆時對美股走勢有何影響？隔晚美債息回升，拍賣情況並不理想，反映美債遭到拋售，若情況持續將會利淡美股？隔晚標指再創新高，報5175點，如何解讀美股無視利淡消息繼續走高的情況？甲骨文(ORCL)業績後升12%，創歷史新高，業績有何亮點？公司指下周將會發布與英偉達(NVDA)的聯合聲明，業務前景有改善？GTC大會將於下周一展開，英偉達股價或於大會前有一輪炒作？股份有多大機會遭到分拆？投資者應如何部署？

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