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14/03/2024

比比星期四｜港股回調試萬七支持｜台股狂牛變慢牛 部署策略大不同？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　港股近期反覆攀升，終於返回年初水平。不過有不少投資者把握機會在高位食糊，恒指今日早段先升後回，暫時缺乏再上動力，再試17000點支持，低見17003點。有分析認為，升市或涉及挾淡倉，加上交投激增，股份漲勢全面，短線升浪應未完結？如果大市繼續回調，下方應留意甚麼位置？市傳一份《全鏈條支持創新藥發展》文件，指中央就研發端、核准端、醫院端、支付端、投融資等幾個構面對全面支持創新藥全產業鏈發展；醫藥股早段大漲，不過板執極速散水。加上其後有指全球生物技術公司商會(BIO)新任行政總裁John Crowley表示，正採取措施與中國會員藥明康德(02359)分開，藥明系大跌，現階段仍不宜沾手？受美股上漲帶動，台股上日盤中再創歷史新高，不過近日升勢明顯大不如前，投資台股的策略亦需要調整？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Xs8d5vHXyWA

 

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