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15/03/2024

hot talk 1點鐘｜特幣現貨ETF資產值超越半數黃金ETF，其對黃金等傳統資產有何影響？

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嘉賓：潘渡投資有限公司增長總監　王逸熙

 

　　比特幣在周三（13日）突破73000美元，高見73664美元，再創歷史新高，以太坊亦重上4000美元。數據顯示，特幣現貨ETF資產值超越黃金ETF五成，作為保值手段，其對黃金等傳統資產有何影響？比特幣搜尋量激增，在美網上搜尋量上周平均較泰勒絲及碧昂絲高出15及44分。美國證券交易委員會（SEC）是否會批准以太坊現貨ETF或其他加密貨幣現貨ETF？香港或將批准比特幣現貨ETF和實物創造，這會面臨哪些潛在的好處和挑戰，而其發展將如何影響比特幣作為另類投資的全球採用和認知？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/PIU-H07Zr9w

 

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