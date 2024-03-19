日本17年來首度加息 有何啟示？ | 理想吼唔吼得過？| 三桶油績前部署策略

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

日本正式宣布結束負利率政策並取消孳息曲線控制（YCC），利率調升到0至0.1%，為17年來首度加息，惟日股一眾銀行股隨即跌2-3%不等，反映市場對是次決策反應並非完全正面？另外，對環球市場的資金流向有何啟示？理想(02015)新車MEGA銷量未如理想，據報公司或調低其銷量目標，股價今早一度下挫近8%，新車負面因素反映了多少？國際油價創逾4個半月高位，帶動一眾石油股向上，半日逆市升2-3%，三桶油即將公布業績，業績前有何部署策略？

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