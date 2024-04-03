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03/04/2024

GLOBAL Wednesday｜解讀美國最新經濟數據｜避險需求繼續支持黃金向上？｜Tesla壞消息未完全消化？

#黃偉康 #hot talk 1點鐘 #通脹 #TSLA #金價 #減息 #美國經濟 #美股 #標指 #新能源車股
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　美國數據方面，上星期已公布聯儲局視為通脹指標PCE數據，除了當中個人消費開支升0.8%，遠超預期外，其他大致符合預期，至於3月ISM製造業指數50.3，勝預期，反映通脹仍有回升壓力？最新勞工部2月職位空缺逾875萬個，遠遠多於市場預期，點解讀以上數據？資金同時流入美元、美股及黃金三大資產，金價過去一個月已升左近一成，中東緊張局勢加劇，避險需求繼續支持黃金向上？Tesla (TSLA)上季交付近38.7萬部車，按季跌20%，按年跌近9%，是近4年來首次下跌，遠差過預期的45萬4千部交付量，期內產量按季跌12%，按年跌近2% ，股價收跌近半成，壞消息尚未完全消化？目前撈底風險大？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/WRFJRLZ0L-Q

 

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