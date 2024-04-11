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11/04/2024

比比星期四｜內地或再陷通縮？｜美通脹超預期 減息未有期？｜恒生擬回購 利好已反映？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　最新內地3月居民消費價格指數（CPI）按年升0.1%，升幅較上月收窄亦差過預期，而工業生產者出廠價格指數（PPI）則跌2.8%，符合預期。內地有機會再陷入通縮嗎？另一方面。隔晚公布的美國3月消費物價指數（CPI）按月升0.4%，按年則上漲3.5%，核心CPI按月升0.4%，按年升3.8%，全部數據皆高於市場預期，將進一步推遲聯儲局減息預期？恒生銀行(00011)擬回購不多於30億元股份，為期5個月，刺激股價昨飆6%後今早回吐，利好消息已基本反映？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/vkf7R0iLmD4

 

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