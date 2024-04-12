hot talk 1點鐘｜港股唔爭氣 17200隨時變「三頂」︳地緣危機持續 黃金仲有空間升？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國3月生產者物價指數(PPI)低於市場預期，略為緩解市場對通脹持續高企的擔憂。不過PPI數據公布後，隔晚美股三大指數先跌後回穩，反映市場已經接受聯儲局會推遲減息？今年會否只有條件減息一次？地緣政局持續緊張，提升投資[黃金](XAU)的吸引力，對金價有支持，惟金價14日RSI位於80附近的極度超買區域，技術走勢上面臨回調風險？港股在萬七關口回吐壓力不輕，在A股轉跌下半日回吐近300點，接連失守17000、16800點支持，後市在17200點技術阻力仍大？資金加速流入牛證，港股短期繼續回調機會大？

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