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18/04/2024

比比星期四｜瑞銀料美國或掉頭加息｜小米投資者日成催化劑？濠賭股部署策略

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國通脹居高不下，市場對聯儲局減息預期降溫，瑞銀更估計美國有機會掉頭加息，明年息率或高見6.5厘，美國重新加息機會率有多高？雖然恒指今日早段一度反彈逾200點，惟比比提醒投資者要留意三大負面因素，料恒指持續區間上落。濠賭股早段跟隨大市向上，金沙(01928)及銀娛(00027)反彈逾1%，近日有個別大行調低對銀娛目標價，加上有消息指澳門博彩信貸法或於8月起生效，濠賭股前景如何判斷？另外小米(01810)即將迎來投資者日，或成為推動股價再向上的催化劑？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/068afE6o9H4

 

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