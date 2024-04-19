普通話Friday｜內地推新「國九條」 低估值及高股息的煤炭股受惠？兗礦升幅落後可追

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

上周內地推出新「國九條」，為規範市場長遠健康發展帶來指引，相關內容涵蓋市場准入把關、上市企業監管、退市制度監管等不同層面。另外，加大對分紅優質公司的激勵力度，對典型估值低、派息高的煤炭業有利。兗礦(01171)為三大中資煤炭股之中，股息率最高，升幅落後於另外兩隻，可以追入？另外，3月份印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，家電股受惠相關政策程度相對明顯。在本港上市的海爾智家(06690)、海信家電(00921)均為投資者熟悉的家電股，兩者的側重點有所不同，但海信家電內地收佔比最大，較受惠國策，可以優先考慮？

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