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22/04/2024

FX MONDAY｜儲局重置減息時鐘 歐央行反而提早減？｜LPR不改 中央放手人幣貶值？｜日圓未到干預時機

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嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室 高級投資策略師 陳正犖

 

　　大眾期待美國減息之際，市場近日忽然擔心聯儲局加息。紐約聯儲主席威廉姆斯上星期突然由鴿化鷹，聲稱若數據顯示需要加息，「那麼聯儲局就會加息」。美國息口如未見頂，對環球市場帶大多大的衝擊？市場又能如何捱過經濟衰退前的持續高息環境？不過歐洲央行預告6月減息，若歐美息口不同步，對環球市場將帶來甚麼影響？市場普遍認為美元走強趨勢不會很快結束，這將導致新興市場加大對匯率的干預力道，尤其是亞洲國家，在岸人民幣兌美元上周一度創5個月新低，4月貸款市場報價利率（LPR）不動如山，人民銀行仍有空間控制人民幣貶值節奏嗎？日本央行同樣苦不堪言，以現時日本的疲弱經濟，仍能在年內加息嗎？日圓（JPY）短線弱勢難改？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=uwc5425HaYM&ab_channel=etnet

 

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