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24/04/2024

GLOBAL Wednesday｜美股反彈可持續？｜歐央行大放鴿 歐股追落後？｜TESLA 盤後急升13% 業績差早已反映？

#hot talk 1點鐘 #美股 #特斯拉 #黃偉康 #SPOT #歐洲股市 #日圓 #美國經濟 #減息 #歐洲央行 #業績 #JPY #EUR #Spotify
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　美國4月製造業PMI以及服務業PMI均遜預期，綜合PMI雖然處於盛衰分界線之上，惟擴張速度為今年最慢，美國經濟過熱情況有所緩和？隔晚美股三大指數造好，大行對美股走勢看法有分歧，部署美股時有甚麼策略？歐洲央行放鴿，加上盈利增長有改善，市場預計歐洲的減息幅度將會較美國大，歐洲股市追落後機會大？特斯拉(TSLA)首季純利以及收入均錄得倒退，惟盤後股價一度升13%，如何解讀其首季業績？Spotify(SPOT)首季轉虧為盈，主要與上年一共裁員三次有關？公司前景如何判斷？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/8vpKjR7ybKo

 

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