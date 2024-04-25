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25/04/2024

比比星期四｜港股升到17400點部署？｜Meta績後恐慌遭拋售 科技股有糊先食為敬？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　港股連升3日累升近千點後，今日稍為低開後迅速收復失地，升越17400水平，創今年高位。大市成功挑戰3月以來橫行區頂17200點，後市仲有沒有動力再向上突破？下一關鍵位置成18000點？Facebook母企Meta(美:META)縱使業績超預期，但預告明年的支出將更大，盤後股價爆恐慌，一度急瀉19%，失守400美元關。為何市場反應好此大？META並非唯一預告加大開支的美企，股價是否反應過度？港股近日1勢由一眾科網股帶動，升勢又可否持續？港交所(00388)首季盈利連同收入表現皆勝市場預期，股價於績後升幅擴大，加上近月港股成交回升，港交所績後怎部署？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Tat04DlKaL4

 

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