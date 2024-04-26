普通話Friday｜中證監擬推五項對港合作措施，港交所有受惠，無懼首季純利下跌？

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

中證監於上周五（19日）公布5項對港合作措施，其中包括支持內地龍頭企業來港上市。另外還包括擬放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、擬將REITs納入滬深港通等。受相關消息刺激，港交所(00388)股價於本周一裂口高開，較上周五收市價214.6元高3.6元或1.7%，其後連續上升，今早最高曾見249.8元，較上周五累升16.4%。港交所本周三（24日）公布的之首季度純利按年減少13%，按季則增加14%，股價昨天仍然大升3.7%。技術上，港交所近日低位212.2元，與2022年10月所造的低位196.1元有望形成大雙底，股價是否已見谷底？後市上升空間巨大？

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