  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

26/04/2024

普通話Friday｜中證監擬推五項對港合作措施，港交所有受惠，無懼首季純利下跌？

#hot talk 1點鐘 #恒生指數 #港交所 #香港股票 #長城汽車 #新能源股 #中證監 #李澤銘 #業績股 #紅蟻資本 #02333 #00388
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：紅蟻資本投資總監　李澤銘

 

　　中證監於上周五（19日）公布5項對港合作措施，其中包括支持內地龍頭企業來港上市。另外還包括擬放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、擬將REITs納入滬深港通等。受相關消息刺激，港交所(00388)股價於本周一裂口高開，較上周五收市價214.6元高3.6元或1.7%，其後連續上升，今早最高曾見249.8元，較上周五累升16.4%。港交所本周三（24日）公布的之首季度純利按年減少13%，按季則增加14%，股價昨天仍然大升3.7%。技術上，港交所近日低位212.2元，與2022年10月所造的低位196.1元有望形成大雙底，股價是否已見谷底？後市上升空間巨大？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/gTZA7wMA16k

 

►把時間軸拉到01:23開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #恒生指數 #港交所 #香港股票 #長城汽車 #新能源股 #中證監 #李澤銘 #業績股 #紅蟻資本 #02333 #00388

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk