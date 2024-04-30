KK星期二｜港股仍有資金追落後？｜商湯今早回吐 屬正常調整？｜拆解內銀股業績

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股繼上日成功挑戰250天牛熊分界線17700點後，今日（30日）早段仍可企穩，未計今日已經連升六日，累升1500點，港股暫時基本因素未有太大變化，大市目前屬超買抑或大牛市重臨？假期後升勢料可延續？據報商湯(00020)聯合創辦人兼首席執行官徐立表示，全年經營虧損料可收窄，目標1至2年後有盈利及淨經營現金流，商湯今早回吐逾4%，屬正常調整？可趁調整吸納嗎？大部分大型內銀股第一季業績營收及純利均下跌，不過四大行及交行都宣布，今年度首度派發中期息，股息比率維持不變，內銀股仍有一定吸引力？

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