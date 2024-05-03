普通話Friday｜政策加持家電﹑汽車齊受惠｜夏日將至 啤酒股有力炒上？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

夏季即將到來，啤酒股、家電股及電力股均會得益，但三者受惠程度究竟有多大，還需看行業的基本面。巴黎奧運將於下半年開幕，有助啤酒銷情，對啤酒股有利。對家電股而言，國務院在3月份印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，當中提及，到2027年廢舊家電回收量增長30%，加上近幾季內地家電出口穩步增長，預期家電股仍可享受中長期的需求增長。電力股而言，煤炭價格（發電成本）是傳統電力股業績表現的關鍵。近年內地動力煤價格回落，大大提升傳統電力股2024年的業績表現。同時，內地推出煤電容量電價新機制，火電企業成本固定，換言之可按照火電容量規模來回收成本，火電企業在未來幾年可望藉著政策而獲得額外收益。

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