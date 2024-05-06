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06/05/2024

FX MONDAY｜美國減息仍無期 唔加息已當好消息？｜日圓跌跌不休 外匯干預注定失敗？

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嘉賓：艾德金融投資策略總監　文錦輝

 

　　回顧上周，美國聯儲局一如預期地維持基準利率不變，而聯儲局主席鮑威爾重申，加息可能性很微，而美國公布的最新就業數據也讓聯儲局提前減息揣測再度升溫。專家認為，本周市場焦點將是聯儲局官員講話，以及周五公布的美國消費者信心指數。不過現時FedWatch數據顯示，9月減息機伯仍不足5成，今年減息2次機會有多大？美元指數圍繞105運行，目前看來仍有向下調整機會？今年強美元環境不再？日本央行早前結束零息政策，但未能阻止日圓跌勢，市場傳出日本政府多次入市干預。不過最近的兩次干預是否起到作用？觀乎最近數天的日圓走勢，市場分析相信日本政府只在浪費金錢而已，日圓兌美元仍有下跌的機會？

 

 

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