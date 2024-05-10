  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

10/05/2024

普通話Friday｜三大央行6月議息，歐英央行揭減息序幕？

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #香港股票 #恒生指數 #美國減息 #英倫銀行 #日圓 #油價 #美元匯價 #議息 #減息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　昨天英倫銀行議息後，以7對2票通過維持指標利率在5.25厘，但暗示最快在6月份會議減息。歐洲央行方面，早前續有歐元區成員國央行行長發表支持減息言論。從基本面判斷，英國去年第三及第四季陷入技術性經濟衰退，歐元區經濟亦瀕臨衰退邊緣，預示英倫銀行及歐洲央行皆傾向在6月份減息？近期公布的美國經濟數據表現反覆，但多項就業數據反映勞工市場趨向放緩，聯儲局年內減息機會增加，美匯指數後市如何？日本央行行長植田和男出席國會聽證會時表示，假如匯率影響到通脹趨勢，央行就可能以政策回應。日本外匯儲備反映日本政府早前曾入市干預圓匯，這預示美元兌日圓已在160水平觸頂？日本央行已結束負利率，為何圓匯近期仍然下跌？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/XON79GRzpq8

 

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】律政司就《願榮光》禁制令上訴得直，法庭批臨時禁制令，你認為能否有效阻截歌曲傳播？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #香港股票 #恒生指數 #美國減息 #英倫銀行 #日圓 #油價 #美元匯價 #議息 #減息
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk