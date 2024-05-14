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14/05/2024

KK星期二｜內地發行萬億超長期國債有何啟示？騰訊及阿里業績前瞻

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　早前內地政府工作報告公布，今年將發行1萬億元人民幣超長期特別國債，第一批將於本周五(17日)開始發行，對內地經濟以及財政政策有何影響？本周有多間科網巨頭公布業績，其中以阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)打頭陣，截至中午收市，前者績前曾升近3%，高見83.45元；後者則一度升近2%，創逾一年高，業績有何關注點？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/o4_3NHmYqfs

 

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