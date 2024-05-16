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16/05/2024

比比星期四｜美國通脹回至三年低 何時減息仍是謎？｜中美關稅戰｜阿里、新秀麗業績分析

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國4月消費物價指數按年升幅，由3月份的3.5%放緩至3.4%，符合市場預期。至於按月升幅就放緩至0.3%，升幅小過市場預期。扣除食品和能源價格的核心消費物價指數，按年升幅放緩至3.6%，是三年來最小升幅。至於按月升幅放緩至0.3%，按年和按月升幅都符合預期。然而此水平仍與聯儲局通脹目標2%有一段距離，今年首次減息時間表仍未有定案？今年甚至有可能不減息？今年正值美國總統大選年，拜登政府大幅提升各項關稅,對中國出口有甚麼影響？預計哪個行業最受影響？另外港股已踏入業績期，重磅科企包括阿里巴巴(09988)及出行相關股新秀麗(01910)已率先放榜，績後又應該如何部署？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/i7qW0JyMnnU

 

►把時間軸拉到01:36開始 — 節目開始

 

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