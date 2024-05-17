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17/05/2024

hot talk 1點鐘｜強積金首季擺脫頹勢 下半年點部署？｜平保擬減滙控追定沽？

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嘉賓：註冊財務策劃師協會會長　黃敏碩

 

　　恒指自今年2月中至4月下旬呈橫行整固後發力向上，在不到四周的時間內，累積點數升幅超過3500點，內地推行的財政及宏觀經濟調控措施以支持經濟增長，加上下半年歐洲及美國傾向減息，港股有望從中受惠，強積金在今年首季回報約 2.47%，單計3月份，回報約1. 51%，開局不錯，下半年應如何部署，以爭取最大回報？另外，平保(02318)擬減持目前持有8%或相當於133億美元的滙控(00005)股份，滙控則已展開新一輪總值30億美元的回購計劃，投資者應吼低吸納滙控，還是先行沽貨離場？

 

 

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