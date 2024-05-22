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22/05/2024

GLOBAL Wednesday｜美股創歷史新高 大淡友轉有何啟示？｜Nvidia周三震撼放榜

#hot talk 1點鐘 #王榮昆 #華夏證券 #美股 #聯儲局 #減息 #科技股 #NVD #中美關係 #美國大選
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嘉賓：華夏證券行政總裁　王榮昆

 

　　美股近月調整後快速復勇，迫使各「大淡友」相繼轉軚唱好美股。不過按照以往經驗，每逢淡友「認輸投降」改為看好後市，反而預示市場可能即將觸頂，今次都不例外？美國當前通脹問題遠比想像複雜，聯儲局減息步伐不明，美股後向仍有隱憂？AI股王英偉達Nvidia(NVDA)將於本周三（22日）收市後公佈首季業績，成為股價突破1000美元的關鍵。除了成為評估人工智能公司增長前景的焦點，其走勢也將影響科技股以至整個大市表現。今次業績關注點是甚麼？大行有何看法？該股未來又面對甚麼挑戰及機遇呢？人工智能(AI)發展急速，引發新一波泡沫的風險有多大？

 

 

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