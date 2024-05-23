比比星期四｜聯儲局會議紀錄偏鷹 減息進程未明？｜英偉達業績超預期 宣布一拆十

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

聯儲局會議紀錄顯示，委員擔憂通脹上升，預料通脹放緩速度將會更慢。市場關注聯儲局會否推遲減息，而高盛行政總裁魏德巍維持其原來看法，認為當局今年會按兵不動。FOMC再為減息預期降溫，9月仍為首次減息時間點？紀錄公布後，道指擴大跌幅至逾200點，美股短期見頂？AI芯片股王英偉達(NVDA)首季收入逾260億美元，按年升2.6倍；純利升6.2倍，業績有何亮點？集團宣布拆股，比例為1拆10，於下月7日生效，派息亦大增1.5倍，刺激盤後股價衝破1000美元關口，績後可否進一步推升股價？快手(01024)經調整利潤43.9億元人民幣，大勝預期的32.0億元，集團公布未來3年將回購160億港元。快手績後再挑戰60元，無貨投資者又應該如何部署？

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