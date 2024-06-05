GLOBAL Wednesday｜美國職位空缺創3年低 減息即將啟動？惟市場憂慮經濟衰退 | 油價跌完未？| GME

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國職位空缺創3年最低，市場憧憬聯儲局或提早減息，惟ISM製造業數據連續兩個月處於收縮區間，減息所帶來的影響能否抵銷美國經濟向下的憂慮？美國十年期債息連跌四日，累計跌逾近30基點，反映市場避險情緒升溫？國際油價回落至73美元一桶，主要與OPEC+宣布將於9月終止自願減產計劃有關？油價再向下空間有多大？迷因股GME領軍人物Keith Gill 疑公布個人持倉，對股價影響屬正面或負面？

影片網址：https://youtube.com/live/u_tqsJTI8X4

►把時間軸拉到01:25開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8