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05/06/2024

GLOBAL Wednesday｜美國職位空缺創3年低 減息即將啟動？惟市場憂慮經濟衰退 | 油價跌完未？| GME

#美國經濟 #聯儲局 #減息 #標指 #美股 #黃偉康 #GME #油價 #經濟衰退
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　美國職位空缺創3年最低，市場憧憬聯儲局或提早減息，惟ISM製造業數據連續兩個月處於收縮區間，減息所帶來的影響能否抵銷美國經濟向下的憂慮？美國十年期債息連跌四日，累計跌逾近30基點，反映市場避險情緒升溫？國際油價回落至73美元一桶，主要與OPEC+宣布將於9月終止自願減產計劃有關？油價再向下空間有多大？迷因股GME領軍人物Keith Gill 疑公布個人持倉，對股價影響屬正面或負面？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/u_tqsJTI8X4

 

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