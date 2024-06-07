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07/06/2024

hot talk 1點鐘｜英偉達勢成美股之首，中資芯片股可跟炒一轉？

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嘉賓：博威環球資產管理金融首席分析師　聶振邦

 

　　英偉達股價勢如破竹，昨天（6日）最高升至1255.87美元，再創歷史新高，惟終場倒跌至1209.98美元收市。然而，人工智能（AI）未來將在各方面改變人類生活模式，同時亦將成為推動經濟增長的主要動力，目前美國科技業以英偉達馬首是瞻。這邊廂，外電報道指，中國主要的國家半導體基金最終籌集的之資金應會超過最初披露的475億美元，在著力自身研製先進半導體的大前提下，中資芯片股能否順勢跟炒？外圍方面，瑞士央行、加拿大央行及歐洲央行已先後減息，市場預料美國聯儲局最快亦將於9月份減息，主要經濟體利率向下，有望帶動全球經濟穩步增長？落後於外圍的港股仍可看高一線？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Ek9dG2HB60U

 

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