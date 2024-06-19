GLOBAL Wednesday｜標指年內31度破頂 上半年強勢反堪憂？｜美國經濟前景｜芯片業提價潮

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

隔晚美股由芯片股領升，英偉達(NVDA)超越微軟(MSFT)首次成為全球最高市值公司，帶動標普500指數逼近歷史性的5500點大關，創下2024年的第31個歷史高點。惟美國多項經濟數據均較市場預期遜色，美股上半年的強勢或是預早反映過分憧憬？美國下半年經濟前景亦難續樂觀？下半年除關注聯儲局時開展減息周期，還要留意總統大選的影響，兩者對國內投資情緒又有甚麼影響？美股與歐股相比，下半年吸引度漸減退？外圍AI熱潮持續，近期半導體行業傳來連串漲價消息，據報台積電將針對先進製程和封裝漲價，其中3納米代工報價加幅將最少達5%，價格變化勢將傳導至零售面？但面對環球市場消費降級，一味追求芯片升級及AI應用，又能抵銷市場消費意慾下降的影響嗎？

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