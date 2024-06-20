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20/06/2024

hot talk 1點鐘｜恒指上破阻力機會大？｜B站爆升大行齊看好｜手遊股齊落鑊

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嘉賓：博威環球資產管理金融首席分析師　聶振邦

 

　　港股上日強力反彈逾500點後，今早好淡爭持，未能延續上日升勢，只要恒指能持續企穩於18000點之上，情況未算太差？但今日稍作調整，市場觀望更多支持措施出台？七月內地將召開三中全會，可憧憬更多措施出台，再帶動港股重拾升勢？當中騰訊(00700)代理的手遊《地下城與勇士：起源》，在內地iOS市場的收入，已超過《王者榮耀》和《和平精英》的總收入，大行預期，這款手遊年收入約60億元人民幣，可幫助騰訊第二季遊戲收入扭虧為盈？相關利好消息已基本反映在股價上？有大行唱好嗶哩嗶哩(09626)次季業績會成股價下一個催化劑，上日股價急升一成九，今日早段回吐逾4%，屬合理調整？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/wU5sgcyMWuo

 

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