普通話Friday｜中東衝突無日無之，不確定性續困擾行航業，海豐受惠東南亞運力偏緊

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

聯合國通過涉及加沙與以色列接受停火的協議，市場解讀為潛在的地緣政局風險有所減退，但投資者擔心，衝突結束將令紅海航線恢復正常，即相關航線運價將會下降，拖累上周二內地集運指數（歐線）主力合約曾跌近一成，部分遠月合約更跌停。然而，以巴衝突是個持久問題，未必可在短期內完全解決，胡塞武裝亦無表示暫停攻擊紅海商船，加上法國兩大貨櫃樞紐港口正醞釀罷工，加劇「塞港」問題，航運業仍然存在不確定性，有利運價維持在相對高水平。投資者應否趁航運股股價回調趁低部署？海豐國際(01308)下半年營運表現明顯優於上半年，近月上海出口集裝箱運價指數「東南亞（新加坡）」明顯上升，對主要業務位於亞洲區的海豐有利，該股屬航運股首選？

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