1周部署｜恒指下周點走？ 此板塊料每月升3-4%

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

恒指今日高開後，一度衝上18105點，其後隨著A股回落，港股由升轉跌，最終跌228點，收報17799點，以全日低位收市。全星期累計升81點，但成交額略嫌不足，恒指短期難突破橫行區間？下周有甚麼板塊值得部署？紅蟻資本投資總監李澤銘表示，市場對內地三中全會的憧憬降溫，加上內地經濟數據強差人意，料大市短期區間上落為主。另外，他推薦兩大板塊，其中一個板塊有望平均每月升3-4%。

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