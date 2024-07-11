比比星期四｜分析一連兩日鮑威爾講話 | 中美通脹數據 | 丘鈦發盈喜 重上5元可否企穩？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

聯儲局主席於美國大選前，最後一次出席聽證會，如何解讀一連兩日的講話內容？內地公布6月CPI及PPI數據，CPI按年升0.2%，遜預期，更見三個月以來最低，或增添內地政策寬鬆條件？蘋果增加下半年iPhone 16出貨量一成至大約9000萬部，刺激一眾首季設備股向上。另外，丘鈦科技發盈喜，料中期多賺4-5倍，更有大行因而上調其目標價，刺激股價今早一度升逾26%，高見5.08元，創逾一年高。股價早已於公司日前公布6月攝影模組銷量時，扭轉跌勢，仍有向上空間？

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