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15/07/2024

FX MONDAY｜美國通脹回落令9月減息預期升溫，美元強勢結束，圓匯續反彈？

#經濟數據 #美國 #日圓 #美匯 #美元 #日本央行 #外匯 #東亞銀行 #李振豪 #hot talk 1點鐘
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嘉賓： 東亞銀行財富管理處首席投資策略師　李振豪

 

　　美國6月份通脹進一步回落至3%，加上聯儲局主席鮑威爾指出，美國勞工市場明顯放緩，而勞動市場表現轉弱，是當局考慮減息的因素之一，但同時他又強調，不太可能在7月份的議息會議減息，言論令市場更加相信，聯儲局最快將於9月份減息，更預期12月份將會再次減息。美匯指數(DXY)近期在日線圖已明顯呈現雙頂形態，上周下試頸線約104水平後見支持，並略為反彈，惟在市場預期美息即將下調，美匯指數強勢結束？另一方面，[日圓](JPY)匯價在美國公布最新通脹數據後急升，最多漲逾400點子，交易員指日本央行曾「問價」，日本財省負責國際事務的副大臣神田真人表示，當局不會透露曾否入市干預匯價，市場對日本政府入市干預圓匯持審慎態度，美元兌日圓是否已在160見頂？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Cb1me85ct-s

 

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